Angesichts der jüngsten Schritte der malischen Regierung müsse man sich fragen, ob die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Engagement in Mali weiter gegeben seien, sagte die Grünen-Politikerin der "Süddeutschen Zeitung". Baerbock reagierte damit auf Spannungen zwischen der einstigen Kolonialmacht Frankreich und der malischen Militärregierung. Die Militärjunta hatte den französischen Botschafter und auch dänische Soldaten ausgewiesen. Paris kündigte daraufhin an, bis Mitte Februar mit den EU-Partnern über die künftige Militärpräsenz in dem Land beraten zu wollen.

In Mali sind rund 1.000 Bundeswehrsoldaten als Teil einer UNO-Friedenstruppe stationiert. Weitere rund 350 Kräfte sind an einer europäischen Ausbildungsmission beteiligt.

