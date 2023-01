Bundesaußenministerin Baerbock geht zusammen mit Catherine Colonna , Außenministerin von Frankreich, neben Sahle-Work Zewde, Präsidentin von Ãthiopien. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Gemeinsam mit ihrer französischen Kollegin Colonna wird sie mit dem Vorsitzenden der Afrikanischen Union, Mahamat, sprechen. Dabei soll es unter anderem um den Ausbau der Handelsbeziehungen und der wirtschaftlichen Partnerschaft mit der Europäischen Union gehen. Thema dürfte auch der Friedensprozess in Äthiopien sein. Frankreich und Deutschland wollen, dass der zwischen der äthiopischen Regierung und den Rebellen von Tigray im November vereinbarte Waffenstillstand gefestigt wird. Baerbock mahnte in diesem Zusammenhang die Aufklärung von mutmaßlichen Kriegsverbrechen an. Dies sei Voraussetzung für Aussöhnung, betonte die Grünen-Politikerin. In dem Krieg in Äthiopien sind schätzungsweise 500.000 Menschen getötet und zwei Millionen vertrieben worden.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.