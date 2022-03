Außenministerin Baerbock trifft serbischen Präsidenten Vucic (picture alliance/dpa | Fabian Sommer)

Baerbock hatte vor ihrer Abreise erklärt, sie wolle auf dem Westbalkan unter anderem deutlich machen, dass diese Region im Herzen Europas nicht dem Einfluss Moskaus überlassen werden dürfe. In der Vergangenheit pflegte Vucic traditionell gute Beziehungen zu Russland. Ungeachtet dessen stimmte Serbien kürzlich in einer Dringlichkeitssitzung der UNO-Vollversammlung in New York für eine Verurteilung des russischen Angriffskriegs. Den EU-Sanktionen gegen Russland will Vucic aber nicht folgen.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.