Dies erklärte das Büro des Ministerpräsidenten in Tripolis. Israels Außenminister Cohen hatte gestern mitgeteilt, er habe sich auf Vermittlung der italienischen Regierung vergangene Woche mit Mangusch getroffen und mit ihr über eine mögliche Zusammenarbeit beider Länder gesprochen. Libyen erkennt Israel nicht an, die beiden Staaten unterhalten keine formellen diplomatischen Beziehungen. Das libysche Außenministerium erklärte, eine Normalisierung der Beziehungen lehne man ab. Es kam wegen des Treffens auch zu gewaltsamen Protesten in Tripolis.

Die Opposition in Israel kritisierte, dass Außenminister Cohen die Zusammenkunft mit seiner libyschen Kollegin bekanntgab. Dadurch sei der israelischen Außenpolitik schwerer Schaden zugefügt worden, hieß es.

