Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat gemeinsam mit anderen Außenministerinnen bei der Münchner Sicherheitskonferenz ihre Solidarität mit Frauen im Iran und in Afghanistan bekundet. (IMAGO / Metodi Popow / IMAGO / M. Popow)

Sie stünden "an der Seite der mutigen Frauen und Männer", die täglich für ihre Rechte und Freiheit kämpften, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Politikerinnen, darunter Bundesaußenministerin Baerbock. Sie verurteilten zudem die Diskriminierung von Frauen durch die in Afghanistan regierenden Taliban. Die Ministerinnen forderten eine Aufhebung des Tätigkeitsverbots für Frauen in Nichtregierungsorganisationen. Die radikal-islamischen Taliban hatten es Ende Dezember verhängt.

