Russland hat die Überlegungen der USA für einen teilweisen Truppenabzug aus Deutschland begrüßt.

Das Außenministerium in Moskau erklärte, man befürworte alle Handlungen der USA, die eine Verringerung ihrer militärischen Präsenz in Europa bedeuteten. Ein solcher Schritt würde das Konfrontationspotenzial zwischen Russland und dem Westen mindern. Das Ministerium warnte zugleich, eine Verlegung eines Teils der Soldaten nach Polen würde die Spannungen dagegen weiter verschärfen.



Die US-Regierung hatte die Pläne am Mittwoch gegenüber der Bundesregierung bestätigt; eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Laut Medienberichten von vergangener Woche könnten 9.500 der rund 34.500 US-Soldaten in Deutschland abgezogen werden, ein Teil von ihnen nach Polen. Mit den Plänen reagiere Trump möglicherweise auf die seiner Meinung nach zu niedrigen Verteidigungsausgaben Deutschlands, hieß es.