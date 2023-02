Atomwaffen

Putin hält eine Rede zur Lage der Nation. (Sergei Karpukhin/Sputnik/Kreml Pool/AP/dpa)

Das Ministerium erklärte, Russland wolle einen verantwortungsvollen Ansatz beibehalten und werde sich während der Laufzeit des New-Start-Vertrags weiter strikt an die quantitativen Begrenzungen für strategische Offensivwaffen halten.

Staatschef Putin hatte in einer Rede an die Nation gesagt, dass er den Vertrag aussetzen werde. Das Abkommen aus dem Jahr 2010 begrenzt die Atomwaffenarsenale beider Länder auf jeweils 800 Trägersysteme und 1.550 Sprengköpfe.

US-Präsident Biden betonte bei einem Besuch in Warschau, dass die NATO einig sei und die Ukraine weiter gegen die russischen Invasionstruppen unterstützen werde. Der russische Angriffskrieg habe den Westen gestärkt und Finnland und Schweden in die Arme der NATO getrieben, meinte Biden. Er kündigte noch für diese Woche neue Sanktionen gegen Verantwortliche für den Krieg an.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.