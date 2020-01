Bundesaußenminister Maas soll für die EU künftig im Libyen-Konflikt vermitteln.

Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Teilnehmer des EU-Außenministertreffens in Brüssel. Maas solle die EU in ihrer Gesamtheit vertreten, hieß es. Die Bundesregierung bemüht sich seit Monaten um eine politische Lösung für Libyen. Zuletzt stellte Maas eine Friedenskonferenz in Aussicht. Für das deutsche Engagement gab es den Angaben zufolge bei dem Außenministertreffen einhellige Unterstützung.



In Libyen gerät die international anerkannte Regierung in Tripolis durch Gebietsgewinne der Truppen des abtrünnigen Generals Haftar zunehmend unter Druck.



Auf dem Sondertreffen der EU-Außenminister in Brüssel ging es auch um den Iran-Konflikt. Der Außenbeauftragte Borrell rief Teheran auf, sich nicht aus dem internationalen Atomabkommen zurückzuziehen. Borrell fügte hinzu, er wisse nicht, ob die Rettung der Vereinbarung noch möglich sei.