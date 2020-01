Bundesaußenminister Maas will heute in Algerien über die Ergebnisse der Libyen-Konferenz informieren.

Der SPD-Politiker trifft sich dazu in der Hauptstadt Algier mit den Außenministern der Nachbarländer Libyens. Dazu gehören Tunesien, Algerien, Niger, Tschad, Sudan und Ägypten.



Bei der Libyen-Konferenz in Berlin hatten sich am Wochenende 16 Staaten und Organisationen darauf geeinigt, das seit Jahren bestehende UNO-Waffenembargo für das Bürgerkriegsland strenger zu überwachen. Die Milizen in Libyen sollen entwaffnet und Verletzungen eines Waffenstillstands sanktioniert werden.