Vor einem Jahr um diese Zeit hieß der deutsche Außenminister noch Sigmar Gabriel. Dass sein Nachfolger im Amt wenig später Heiko Maas heißen würde, war weder für Gabriel noch für alle anderen absehbar, auch Maas selbst hatte diesen Karrieresprung sicher nicht auf dem Zettel, die Entwicklung war einzig und allein das Ergebnis beispielloser und vielbeschriebener Turbulenzen in der SPD.

Doch auch wenn sich eine Regierungsbildung hinziehen kann, am Ende geht es schnell. Ein paar Stunden nach Vereidigung und Amtsübergabe flog Maas zum Antrittsbesuch nach Paris. Seitdem fliegen ihm die internationalen Krisen um die Ohren. Fast methodisch schwingt Donald Trump bis heute die Abrissbirne gegen stabil geglaubte Strukturen der internationalen Ordnung. Gleichzeitig kümmert sich sein russischer Amtskollege Putin keinen Deut mehr um Völkerrecht und die von Heiko Maas so oft zitierte "regelbasierte Ordnung". Und hinter den Poltergeistern in Washington und Moskau wird in Peking ebenso an nationaler Stärke gearbeitet. Nur nicht so laut, dafür mit einem strategischem Blick in die Zukunft, der weder bei Amerikanern noch bei den Russen in gleichem Maße zu erkennen ist.

Die Konzentration auf die Innenpolitik und das Brexit-Drama in der EU verstellten in diesem Jahr den Blick auf die Tatsache, dass die deutsche Außenpolitik im Kräftespiel mit Trump, Putin und Xi Jinping kein gutes Bild abgegeben hat. Natürlich hat Heiko Maas schnell erkannt, dass er allein nichts ausrichten kann. Er fand auch die richtigen, kritischen Worte in Richtung Moskau und Washington. Maas hat kein Erkenntnisdefizit, er hat aber sehr wohl ein großes Umsetzungsproblem. Einige Beispiele: Die deutsche Antwort auf die europäische Vision Emmanuel Macrons kam zu spät. Die Grundsatzrede von Heiko Maas im Juni änderte daran nichts. Hier hat sich angesichts der innenpolitischen Nöte des französischen Präsidenten möglicherweise bereits ein Zeitfenster dauerhaft geschlossen.

Formale Präsenz nicht mit politischem Gewicht verwechseln

Der UN-Migrationspakt, eine Paradebeispiel für multilaterale Abkommen, wurde über zwei Jahre entwickelt, doch er ist von offizieller Seite, etwa durch das Auswärtige Amt, viel zu spät offensiv gegen seine populistischen Kritiker verteidigt worden.

Die von Maas selbst ins Spiel gebrachte "Allianz der Multilateralisten" ist beispielhaft für eine Tonlage, die große Erwartungen weckt, die in der Substanz aber bisher nichts Sichtbares geliefert hat. Seine Reise nach Japan und Südkorea, eine Suche nach multilateralen Partnern, blieb folgenlos. Die Chance, Kanada im Streit mit Saudi-Arabien öffentlich beizustehen, wurde bei der Botschafterkonferenz in Berlin verpasst.

Trump, Putin und Xi, ein Erdogan in Ankara und bin Salman in Riad, sie alle sind noch Jahre im Amt. An starken Männern, auch an solchen, die sich dafür halten, mangelt es nicht. Das politische Gewicht gegen sie muss im kommenden Jahr deutlicher werden. Wer sagt, dass man allein zu schwach ist, muss als Gruppe Gesicht zeigen, Resilienz gegen Autokraten muss auch öffentlich vermittelt werden. Partner dafür sind nicht nur in der EU, in Ottawa oder Tokio zu suchen, man findet sie auch an den Küsten der USA und sogar in Washington, wo die Kritiker des Präsidenten ab Januar im Repräsentantenhaus wieder in der Mehrheit sind. Einfacher wird es nicht. Als große sicherheitspolitische Herausforderung zeichnet sich für 2019 bereits der Streit um Mittelstreckenraketen in Europa ab. Ein Konflikt, in dem die Europäer aufpassen müssen, nicht zwischen die Großmächte zu geraten. Deutschlands Sitz im Sicherheitsrat ist in den nächsten beiden Jahren keine Garantie für mehr Einfluss, niemand sollte formale Präsenz mit politischem Gewicht verwechseln. Ohne direkt vergleichen zu wollen: Wer den Raketenstreit in den 80er-Jahren persönlich erinnert, der weiß, was uns da, auch an innenpolitischer Auseinandersetzung, bevorsteht. Ob das aktuelle Plädoyer von Heiko Maas, Rüstungskontrolle neu zu denken, in Washington, Moskau und Peking auf offene Ohren stößt, ist fraglich. Die Antwort gehört zu den Themen des Jahres 2019!