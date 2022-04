Der SPD-Außenpolitiker Michael Roth (picture alliance/dpa)

Der russische Präsident Putin sei ein Kriegsverbrecher und ein Schlächter, sagte Roth im Deutschlandfunk. Putin habe alle Brücken hinter sich abgebrochen und lasse sich nicht von einem Besuch und Argumenten beeinflussen. Roth betonte, Putins Ziel sei die Vernichtung der Ukraine. Das Interview mit Michael Roth können Sie hier nachhören

Roth unterstützt Lieferung schwerer Waffen

Der SPD-Politiker unterstützte Vorschläge, an Kiew auch schwere Waffen zu liefern. Er mahnte in dieser Frage eine engere Abstimmung innerhalb der NATO an. Die einzige Chance, dass die Ukraine nicht verschwinde, sei, dass sie sich verteidigen und später aus einer Position der Stärke heraus verhandeln könne. Roth forderte zudem einen schnellen Stopp der Ölimporte aus Russland. Er warb für eine internationale Allianz gegen russische Energielieferungen.

