Die SPD will im Umgang mit Russland künftig einen kritischeren Ansatz verfolgen.

Ihr außenpolitischer Fraktionssprecher Schmid sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", in der Vergangenheit hätten SPD-Politiker wie der damalige Bundeskanzler Schröder oder die Außenminister Steinmeier und Gabriel versucht, Russland im persönlichen Gespräch mit dessen Präsident Putin in die richtige Richtung zu bewegen. Dies habe sich aber als Fehleinschätzung erwiesen. In der Substanz habe Moskau in entscheidenden Fragen wie etwa dem Konflikt mit der Ukraine keine Zugeständnisse gemacht. Schmid fügte hinzu, sein Parteikollege, der jetzige Bundesaußenminister Maas, lege Wert auf eine regelbasierte Ordnung, die Wahrung von Menschenrechten, faire Wahlen und Demokratie. All dies verbiete einen verklärenden Blick auf Russland - auch wenn der Dialog weitergehen müsse.