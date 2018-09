Bundesgesundheitsminister Spahn will mehr Bürger in Maßnahmen zur Wiederbelebung schulen.

Jedes Jahr erlitten etwa 50.000 Menschen außerhalb eines Krankenhauses einen Herz-Kreislauf-Stillstand, sagte Spahn zum Auftakt der Aktionswoche der Wiederbelebung. Je mehr Menschen in der Lage seien, eine Herzdruckmassage durchzuführen, desto mehr Leben könnten gerettet werden. Es gebe eine moralische Verpflichtung jedes Bürgers, eine Wiederbelebung zu starten. Notwendig sei aber auch die praktische Übung.



Nach Angaben von Fachgesellschaften beginnen in Deutschland medizinische Laien nur in 40 Prozent der Notfälle einen Reanimationsversuch vor Eintreffen der Rettungskräfte. Die Herzdruckmassage bei Atem- und Herzstillstand gilt als wichtige Maßnahme, um Behinderungen oder den Tod des Patienten zu verhindern.