Hohe Inflationsrate

Die EZB berät über die hohe Inflation und die Unruhe an den Finanzbörsen. (imago images / YAY Images)

Grund ist die hohe Inflation und die damit verbundene Unruhe an den Finanzmärkten. Auf der Sitzung wolle man die aktuellen Marktbedingungen erörtern, sagte ein Sprecher.

Bei ihrem Treffen in der vergangenen Woche in Amsterdam hatte die EZB angekündigt, dass beim nächsten regulären Treffen am 21. Juli die Zinssätze um 0,25 Prozentpunkte angehoben werden sollen. Viele Kritiker nannten den Zeitplan zu zögerlich. Auch wurde die Erhöhung des Leitzinses um nur 0,25 Prozentpunkte angesichts einer Inflation von acht Prozent als zu niedrig eingestuft.

