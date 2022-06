Bundesinnenministerium

Nancy Faeser (SPD), Bundesministerin des Innern und für Heimat. (picture alliance/dpa)

Neue Spekulationen führten zu teils heftigen Reaktionen. Die frühere Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli von der SPD wies heute Darstellungen der Zeitung " Bild " zurück, wonach auch sie hierbei im Gespräch sei. Über die Story habe sie herzlich gelacht, erklärte sie. Soweit sie das beurteilen könne, sei die Geschichte frei erfunden. Sie wisse nichts von derartigen Überlegungen im Hause von Ministerin Faeser. Sie selbst habe keine derartigen Pläne, fügte die 43-Jährige hinzu. Der Bericht löste zahlreiche harsche und vielfach feindselige Reaktionen aus. Der Hass gegen sie sei brutal, schrieb Chebli. Man beschimpfe sie als "Islamistin. Antisemitin. Sozialschmarotzerin."

Chebli stand in der Vergangenheit häufig im Zentrum von Kritik und Stürmen der Entrüstung in den Sozialen Medien. Vielfach wurde sie auch wegen ihrer palästinenischen Herkunft angefeindet. Zuletzt scheiterte sie parteiintern bei den Aufstellungen zur Bundestagswahl. Sie hatte versucht, gegen den früheren Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), zu kandidieren, der sie zuvor zur Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Internationales in der Hauptstadt gemacht hatte.

Berlins Polizeipräsidentin Slowik wird ebenfalls als Kandidatin gehandelt

Bereits seit Längerem wird Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik in den Medien als mögliche Kandidatin gehandelt. Auch weitere Personen wurden bereits genannt. Die "Bild" heizte die Debatte zuletzt selbst an und sprach von "Faesers Posten-Pleite". Der ursprüngliche Amtsinhaber Helmut Teichmann war zum Jahreswechsel von Faeser in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Seit dem ist der Posten vakant. Der 63-Jährige, der von ihrem Vorgänger Horst Seehofer (CSU) 2018 ernannt worden war, war dem Vernehmen nach seit Faesers Amtsübernahme zu wichtigen Fragen in seinem Bereich nicht mehr so wie bisher konsultiert worden. Wie es heißt, soll der Posten noch vor der Sommerpause neu besetzt werden.

Der Posten gilt mit einem Monatsgehalt von 14.985 Euro in der vorgesehenen Gehaltsklasse B11 als besonders gut bezahlt.

