Bundesfamilienministerin Giffey - SPD - will das Programm "Exit" für Aussteiger aus der rechtsextremen Szene auch im kommenden Jahr weiter fördern.

Dies sei das Ergebnis einer Unterredung mit Vertretern der Initiative, erklärte ein Sprecher am Abend in Berlin. Einzelheiten sollten in der kommenden Woche mitgeteilt werden, hieß es weiter.



Die Initiative hilft Menschen, die mit dem Rechtsextremismus brechen und sich ein neues Leben aufbauen wollen.