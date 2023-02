"Das Mädchen mit dem Perlenohrring" von Jan Vermeer gilt als bekanntestes Gemälde des Malers. (picture alliance / Rainer Jensen)

Das Rijksmuseum in Amsterdam hat die Werke zusammengetragen. Die 28 Gemälde kommen aus 14 Museen und Privatsammlungen in sieben Ländern. Johannes Vermeer werden insgesamt 37 Gemälde zugeschrieben, so dass das Amsterdamer Museum von der "größten Werkschau aller Zeiten" spricht.

Vermeer lebte von 1632 bis 1675 in der niederländischen Stadt Delft. Zu sehen sind in Amsterdam berühmte Bilder wie "Das Mädchen mit dem Perlenohrring" oder "Die Milchmagd". Die Ausstellung läuft bis zum 4. Juni.