Die Bundesregierung hat sich mit Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg auf einen Zeitplan für das Abschalten von Kohlekraftwerken verständigt. Demnach soll in zwei Stufen geprüft werden, ob das Ende der Stromerzeugung auf das Jahr 2035 vorgezogen werden kann. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet erklärte im Deutschlandfunk, der neue Zeitplan sei ambitioniert, aber realistisch.

Der CDU-Politiker bezeichnete die Einigung als "Pakt der Vernunft". Im Westen Deutschlands gingen schon in kürzester Zeit die ersten Braunkohlekraftwerke vom Netz, der Osten folge etwas später, sagte Laschet im Deutschlandfunk (Audio-Link). Die Atomenergie werde definitiv abgeschaltet, betonte Laschet. Er reagierte damit auf Äußerungen des sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer, der einen Wiedereinstieg in die Atomkraft für denkbar hält.



Neben Laschet und Kretschmer hatten an dem Treffen im Kanzleramt auch die Regierungschefs von Brandenburg und Sachsen-Anhalt sowie mehrere Minister teilgenommen. Grundsätzlich soll es beim Kohleausstieg bis 2038 bleiben. In den Jahren 2026 und 2029 soll aber überprüft werden, ob die Stillegung der letzten Kohlekraftwerke auch schon 2035 erfolgen kann.

Überprüfung in zwei Stufen

Der Bund hat zugesagt, den Strukturwandel in den Regionen mit 40 Milliarden Euro unterstützen. Die Bundesregierung wolle den Plan nun mit den Betreibern der Kraftwerke und Abbaustätten vertraglich festschreiben, erklärte Regierungssprecher Seibert. Die Beschäftigten in der Branche ein sogenanntes Anpassungsgeld erhalten. Dieses solle bis 2043 gezahlt werden.



Unklar ist weiterhin, wie viel Entschädigung Unternehmen wie RWE für das vorzeitige Abschalten ihrer Kraftwerke erhalten. Ebenfalls noch nicht bekannt ist, ob das neue Steinkohle-Kraftwerk Datteln 4 in Nordrhein-Westfalen ans Netz darf oder was mit dem Braunkohle-Kraftwerk Schkopau in der Lausitz passiert. Noch in diesem Monat soll ein Gesetzentwurf auf den Weg gebracht werden.

Hambacher Forst soll erhalten bleiben

Die Vereinbarung stellt den Angaben zufolge sicher, dass der Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen nicht für den angrenzenden Tagebau gerodet wird. Das Waldgebiet ist zu einem Symbol für den Protest gegen den Braunkohleabbau geworden. Beim Tagebau Garzweiler gibt es dagegen keine Änderung - die dort vorgesehenen Umsiedlungen sollen wie geplant stattfinden.



Die vier Länderregierungschefs, Laschet, Kretschmer, Haseloff und Woidke sowie Vertreter der Bundesregierung hatten mehr als sechs Stunden lang im Kanzleramt getagt.