Die Bundesregierung wird wegen des Kohleausstiegs gut 4,3 Milliarden Euro an die betroffenen Kraftwerksbetreiber zahlen. Das sagte Finanzminister Scholz in Berlin. Die Unternehmen im Westen würden mit 2,6 Milliarden Euro entschädigt, jene im Osten mit 1,75 Milliarden.

Diese Summen gingen an Unternehmen, die ihre Meiler schon in den 20er Jahren stilllegten. "Das verteilt sich etwa auf 15 Jahre - jeweils nach den Stilllegungen selbstverständlich." Das sei leistbar für den Staat, ergänzte der SPD-Politiker. Darüber hinaus sollen die betroffenen Bundesländer und Regionen Strukturhilfen in Höhe von rund 40 Milliarden Euro bekommen.

Altmaier: "Gute Einigung für den Klimaschutz"

Wirtschaftsminister Altmaier bezeichnete die Einigung mit den Ländern über den Kohleausstieg als historischen Durchbruch. Er schaffe Rechtssicherheit und Planbarkeit, stelle zugleich aber auch die Versorgung mit Strom sicher. Zudem würden damit die Klimaziele eingehalten. Ein entsprechendes Gesetz werde noch in diesem Monat in den Bundestag eingebacht, ergänzte Altmaier.



Umweltministerin Schulze zeigte sich optimistisch, dass ein Kohleausstieg auch schon 2035 gelingen könnte. Bund und Länder hatten sich in der Nacht allerdings darauf geeinigt, dass es zunächst grundsätzlich beim Kohleausstieg 2038 bleiben soll. In einigen Jahren soll ein früherer Termin geprüft werden.



Nach Angaben von Schulze wird in diesem Jahr der erste Block eines Kohlekraftwerks vom Netz gehen. Acht sehr alte und dreckige Blöcke würden schnell abgeschaltet. Alle würden von RWE im Rheinland betrieben. Als erstes Abschaltdatum ist der 31.12.2020 genannt.

Laschet: "Pakt der Vernunft"

Die Bundesregierung hatte sich am frühen Morgen mit Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg auf einen Zeitplan für das Abschalten von Kohlekraftwerken verständigt.



Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet erklärte im Deutschlandfunk, der neue Zeitplan sei ambitioniert, aber realistisch. Der CDU-Politiker bezeichnete die Einigung als "Pakt der Vernunft". Im Westen Deutschlands gingen schon in kürzester Zeit die ersten Braunkohlekraftwerke vom Netz, der Osten folge etwas später, sagte Laschet im Deutschlandfunk (Audio-Link). Die Atomenergie werde definitiv abgeschaltet, betonte Laschet. Er reagierte damit auf Äußerungen des sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer, der einen Wiedereinstieg in die Atomkraft für denkbar hält.



Neben Laschet und Kretschmer hatten an dem Treffen im Kanzleramt auch die Regierungschefs von Brandenburg und Sachsen-Anhalt sowie mehrere Minister teilgenommen. Grundsätzlich soll es beim Kohleausstieg bis 2038 bleiben. In den Jahren 2026 und 2029 soll aber überprüft werden, ob die Stillegung der letzten Kohlekraftwerke auch schon 2035 erfolgen kann. Die Beschäftigten in der Branche ein sogenanntes Anpassungsgeld erhalten. Dieses soll bis 2043 gezahlt werden.

Hambacher Forst soll erhalten bleiben

Die Vereinbarung stellt den Angaben zufolge sicher, dass der Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen nicht für den angrenzenden Tagebau gerodet wird. Das Waldgebiet ist zu einem Symbol für den Protest gegen den Braunkohleabbau geworden. Beim Tagebau Garzweiler gibt es dagegen keine Änderung - die dort vorgesehenen Umsiedlungen sollen wie geplant stattfinden.