Der Klima-Expertenrat bestätigte mit den nun vorgelegten Zahlen Berechnungen des Umweltbundesamts. Gedämpft wurde der CO2-Ausstoß vor allem durch das wegen des Ukraine-Krieges geringer ausgefallene Wirtschaftswachstum. Trotz der gesunkenen Gesamt-Emissionen warnt die stellvertretende Vorsitzende des Expertenrats, Knopf, vor zu viel Optimismus. In keinem Wirtschaftssektor sei man sicher auf dem Zielpfad, sagte Knopf im Deutschlandfunk . Das Vorhaben, bis 2030 die Emissionen um 65 Prozent im Vergleich zu 1990 zu mindern, sei so nicht umsetzbar. Besonders der Verkehrssektor entwickele sich in die völlig falsche Richtung. Hier habe man zum zweiten Mal in Folge eine Emissionssteigerung registriert, erklärte die Klimawissenschaftlerin.