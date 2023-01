US-Verteidigungsminister

Der amerikanische Verteidigungsminister Austin und Bundesverteidigungsminister Pistorius (Michael Kappeler/dpa)

Austin verwies darauf, dass sich morgen die Verteidigungsminister der NATO-Staaten im rheinland-pfälzischen Ramstein mit weiteren Unterstützerländern treffen werden. Dabei wolle man die gemeinsame Verpflichtung erneuern, die Selbstverteidigung der Ukraine langfristig zu unterstützen. Austin äußerte sich nicht dazu, ob die Vereinigten Staaten Kampfpanzer liefern wollen.

Pistorius äußert sich nicht zu "Leopard II-"Panzern

Auch Bundesverteidigungminister Pistorius ging nicht darauf ein, ob Deutschland Kampfpanzer vom Typ "Leopard II" liefern wird. Der SPD-Politiker kündigte eine enge Abstimmung mit den USA in der Frage weiterer Waffenlieferungen an die Ukraine an. Angesichts des russischen Angriffskriegs stünden beide NATO-Länder wie so oft in der Geschichte "Schulter an Schulter" im Vorgehen, sagte Pistorius. Dies zeige sich bei den bisher der Ukraine zugesagten Waffensystemen wie Schützenpanzern oder Patriot-Luftabwehrsystemen.

Ukraine erneuert Forderung nach Kampfpanzern

Die Ukraine hat Deutschland, die Türkei und weitere Länder erneut dringend gebeten, Leopard-Kampfpanzer an Kiew zu liefern. In einer gemeinsamen Erklärung appellierten das Verteidigungs- und das Außenministerin an "alle Partnerländer", ihren Beitrag zur Stärkung der ukrainischen Verteidigungsfähigkeiten "deutlich zu verstärken". Insbesondere die rund ein dutzend Staaten, die im Besitz von Leopard-Panzern seien - darunter Deutschland und die Türkei - sollten diese an die Ukraine liefern.

Bundeskanzler Scholz hatte bisher die Lieferung der Leopard-Panzer an die Ukraine abgelehnt. Medienberichten zufolge soll er in einem Telefonat mit US-Präsident Biden signalisiert haben, die Bundesrepublik werde liefern, wenn die Vereinigten Staaten iherseits der Ukraine Kampfpanzer vom Typ "Abrams" zur Verfügung stellten. Das US-Nachrichtenportal Politico meldete allerdings, Washington plane keine Lieferung von "Abrams"-Panzern. Instandhaltung und Ausbildung seien zu aufwändig, hieß es. Gleichwohl seien andere umfangreiche Waffenlieferungen an die Ukraine vorgesehen. Dabei gehe es unter anderen um Radschützenpanzer des Typs "Stryker", die zur Aufklärung und zum Transport eingesetzt werden können.

