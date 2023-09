US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und sein ukrainischer Kollege Rustem Umerow beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. (AP / Michael Probst)

Er habe seine Kollegen aufgefordert, die Bestände an Munition und wichtigen Luftabwehrsystemen sowie Abfangjägern zu überprüfen, sagte Austin zum Abschluss einer Ukraine-Konferenz auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. Es müsse alles getan werden, um die Ukraine auf den bevorstehenden Winter vorzubereiten. Austin kündigte an, dass die von den USA zugesagten Abrams-Kampfpanzer bald in die Ukraine geliefert würden.

Taurus-Lieferungen kein Thema

Bundesverteidigungsminister Pistorius nahm wegen einer Corona-Erkrankung nicht an dem Treffen teil, kündigte aber weitere deutsche Rüstungsgüter für Kiew an. Das Paket soll einen Umfang von 400 Millionen Euro haben und Sprengmunition, Mörsermunition und Minenraketen enthalten. Die Forderung Kiews nach Taurus-Marschflugkörpern war nach deutschen Regierungsangaben kein Thema des Treffens der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe.

Die FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann hatte im Vorfeld aber ihre Forderung bekräftigt, der Ukraine schnellstmöglich Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Im rbb24 Inforadio sagte sie, wenn man einen Krieg beenden wolle, gehe das nur aus einer Stärke heraus. Der CDU-Außenpolitiker Röttgen sagte im ZDF, er habe kein Verständnis dafür, dass immer noch Misstrauen gegenüber der Ukraine geäußert werde. Die ukrainische Armee schieße seit 18 Monaten nicht auf russisches Gebiet.

Weiterführende Informationen

