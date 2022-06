Profi-Fußball

Wo wird in viereinhalb Jahren um den Titel "Fußball-Weltmeister 2026" gespielt? Die FIFA hat die Spielorte nun bekanntgegeben. (imago)

Insgesamt werden in 16 Städten WM-Spiele ausgetragen - in Guadalajara, Mexiko City und Monterrey in Mexiko, in Vancouver und Toronto in Kanada und in den USA unter anderem in Los Angeles und zehn weiteren Städten, teilte der Weltverband FIFA mit. Die Vergabe der Spielorte wurde live im US-Fernsehen übertragen.

Wo das Finale und das Eröffnungsspiel ausgerichtet werden, steht noch nicht fest.

Das Turnier 2026 wird das erste mit 48 Teilnehmern.

