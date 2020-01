Bei den offenen australischen Tennismeisterschaften ist Alexander Zverev im Halbfinale ausgeschieden.

Der 22-Jährige unterlag dem Österreicher Dominic Thiem mit 6:3,4:6,6:7 und 6:7. Thiem trifft im Finale auf Novak Djokovic aus Serbien.



Zverev hätte als erster Spieler seit Rainer Schüttler 2003 ebenfalls in Melbourne nach einem Titel bei einem der vier Grand-Slam-Turniere greifen können: Schüttler verlor damals in drei Sätzen gegen den US-Amerikaner Andre Agassi. Letzter deutscher Gewinner eines Grand-Slam-Turniers war 1996 ebenfalls in Melbourne Boris Becker.