Die Buschbrände in Australien könnten die Austragung der Australian Open in Melbourne beeinträchtigen.

Turnierdirektor Tiley sagte dem britischen Guardian zufolge, dass Tennismatches abgesagt werden könnten, wenn die Gesundheit der Spieler belastet werde. Die Gesundheit der Spieler, Teams und Fans habe jederzeit höchste Priorität. Die Qualifikation für das Grand Slam Turnier beginnt am 14. Januar.



Tiley erklärte, die Luftqualität werde engmaschig überprüft und die Lage mit Medizinern besprochen. Der Präsident der Tennisspielervertretung, Djokovic, hatte am Wochenende eine Verschiebung des Turniers zur Diskussion gestellt. Der in Sydney, Brisbane und Perth ausgetragene ATP Cup ist bislang nicht von den Buschbränden betroffen.