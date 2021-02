Bei den Australian Open hat Mitfavoritin Jelina Switolina das Achtelfinale erreicht.

Die 26 Jahre alte Ukrainerin gewann in Melbourne gegen die Kasachin Julia Putinzewa mit 6:4, 6:0. Die an Nummer fünf gesetzte Switolina trifft beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison jetzt auf die Amerikanerin Jessica Pegula. Ausgeschieden sind dagegen die Tschechin Karolina Pliskova und die Estin Kaia Kanepi.



In der Doppel-Konkurrenz erreichte Fed-Cup-Spielerin Laura Siegemund das Achtelfinale. Die 32 Jahre alte Schwäbin gewann an der Seite der Russin Vera Swonarewa gegen das ukrainische Tennis-Duo Kateryna Bondarenko und Nadija Kitschenok mit 6:4, 6:2. Im vergangenen Jahr hatten Siegemund und Swonarewa überraschend den Titel bei den US Open gewonnen. Im Einzel war Siegemund in Melbourne in der ersten Runde an der amerikanischen Topfavoritin Serena Williams gescheitert. Alle deutschen Damen sind im Einzel nicht mehr dabei.



Bei den Herren kämpft Alexander Zverev morgen um den Einzug ins Viertelfinale. Die deutsche Nummer eins spielt gegen den Serben Dusan Lajovic. Wegen eines Corona-Ausbruchs in einem Hotel am Flughafen befindet sich Melbourne für fünf Tage wieder in einem harten Lockdown. Die Australian Open finden daher vorerst ohne Zuschauer statt.