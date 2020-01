In seinem 50. Grand-Slam-Achtelfinale hat der serbische Titelverteidiger Novak Djokovic den Argentinier Diego Schwartzman besiegt.

Der Weltranglisten-Zweite setzte sich in Melbourne in drei Sätzen mit 6:3, 6:4 und 6:4 durch und zog damit ins Viertelfinale der Australian Open ein. Dort trifft Djokovic auf den früheren Wimbledon-Finalisten Milos Raonic aus Kanada. In der Runde der besten Acht steht zudem die zweimalige Wimbledonsiegerin und Vorjahresfinalistin Petra Kvitova aus Tschechien.



Die 15-jährige Cori Gauff, die jüngste Teilnehmerin des Turniers, verlor gegen ihre Landsfrau Sofia Kenin und verpasste den Einzug ins Viertelfinale. Sie hatte erstmals im vergangenen Sommer mit dem Einzug ins Achtelfinale in Wimbledon für Aufsehen gesorgt.