Alexander Zverev hat bei den Australian Open erstmals das Viertelfinale erreicht.

Er gewann in Melbourne gegen den Russen Andrej Rubljow in drei Sätzen. Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale trifft der 22 Jahre alte Hamburger am Mittwoch auf den früheren Australian-Open-Gewinner Stan Wawrinka aus der Schweiz.



Angelique Kerber schied im Achtelfinale des Turniers aus. Sie verlor gegen die Russin Anastassija Pawljutschenkowa in drei Sätzen. Damit ist im Damen-Wettbewerb des ersten Grand-Slam-Turniers der Saison keine der anfangs fünf deutschen Teilnehmerinnen mehr vertreten.