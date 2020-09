China baut offenbar seine geheimen Haftanlagen in der Region Xinjiang weiter aus.

Nach Auswertung von Satellitenaufnahmen und offiziellen Bauausschreibungsdokumenten stieß die australische Denkfabrik "Australian Strategic Policy" auf mehr als 380 mutmaßliche Hafteinrichtungen. In der abgelegenen Region Xinjiang leben überwiegend Angehörige der muslimischen Minderheit der Uiguren. Das Institut wies in seiner Publikation auf Internierungslager, Haftlager und Gefängnisse hin, die seit 2017 errichtet oder ausgebaut worden seien. Die verfügbaren Beweise deuteten darauf hin, dass viele außergerichtliche Inhaftierte in ummauerte Fabrikgelände geschickt werden, um dort Zwangsarbeit zu verrichten. Mindestens 61 Hafteinrichtungen seien innerhalb eines Jahres bis Juni 2020 neu errichtet oder ausgebaut worden.



Uiguren werden im Rahmen einer Assimilierungskampagne der Regierung in Lager gesperrt. Das Vorgehen begann als Reaktion auf den jahrzehntelangen, manchmal gewaltsamen Kampf gegen die chinesische Herrschaft. Ehemalige Häftlinge sprechen von brutalen Bedingungen, politischer Indoktrinierung, Schlägen und manchmal auch psychischer und physischer Folter. Uiguren wurden Recherchen der Nachrichtenagentur AP zufolge auch zu Abtreibungen und Sterilisierungen gezwungen. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums bezeichnete den Bericht des Australian Strategic Policy Institute als reine Desinformation und Verleumdung. China betreibe in Xinjiang keine Internierungslager.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.