Australien prüft mehr als 50 Fälle von mutmaßlichen Kriegsverbrechen, die eigene Spezialkräfte in Afghanistan verübt haben sollen.

In einem Bericht des Generalinspekteurs der australischen Armee heißt es, bei den voneinander unabhängigen Vorfällen gehe es zumeist um den Vorwurf der rechtswidrigen Tötung oder der grausamen Behandlung von Zivilisten und Gefangenen. Zur Aufklärung wurden mehr als 330 Zeugen angehört. Die Prüfung der Vorwürfe nähere sich dem Ende der Beweisaufnahme, hieß es in dem Bericht.



Australien hatte nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA Elitekommandos nach Afghanistan entsandt. Die NATO und ihre Verbündeten zogen ihre Kampftruppen 2014 aus dem Land ab.