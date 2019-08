In Australien sind bei Protesten gegen die Klimapolitik der Regierung mehr als 70 Demonstrierende festgenommen worden.

Laut Polizei wird ihnen unter anderem vorgeworfen, den Verkehr in Brisbane massiv behindert zu haben. Nach Angaben eines Sprechers hatten die Demonstrierenden auch Fahrtwege von Krankenwagen und der Feuerwehr blockiert.



Insgesamt beteiligten sich etwa 300 Menschen an der Klima-Demonstration in Brisbane. Die Umweltbewegung "Extinction Rebellion" hatte den Protest organisiert.