In Australien sind nach einem Medienbericht in den vergangenen Tagen rund 80 afghanische Übersetzer mit ihren Familien eingetroffen.

Die Zeitung "The Guardian" berichtet, sie hätten in Afghanistan für das australische Militär gearbeitet und seien nun angesichts der zunehmenden Gewalt in dem Land ausgereist. Die australischen Behörden haben 2012 ein Visa-Programm für afghanische Mitarbeiter ihres Einsatzes in dem Land ins Leben gerufen. Seither wurden laut "Guardian" 1.400 Visa erteilt.



Auch Deutschland nimmt afghanische Mitarbeiter seines Einsatzes auf. Zuletzt hat die Bundesregierung den Kreis der Personen, die dafür in Frage kommen, noch einmal erweitert. Die Regelung gilt nun für alle Ortskräfte, die ab 2013 für die Bundeswehr und andere deutsche Sicherheitsbehörden gearbeitet haben.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.