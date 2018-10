Die Regierung von Australien erwägt, neuen Einwanderern zu verbieten, sich in den beiden größten Städten des Landes, Melbourne und Sydney, anzusiedeln.

Der Minister für Städte, urbane Infrastruktur und Bevölkerung, Tudge, sagte, es gehe darum, die Verdichtung in den Ballungsräumen zu verringern. Erwogen werde eine Sperre von fünf Jahren nach der Ankunft im Land.



Australiens Bevölkerung wächst jedes Jahr um 1,6 Prozent, so schnell wie kein anderes hochentwickeltes OECD-Land außer Kanada. Drei Viertel des Zuwachses entsteht durch Einwanderung. Ein hoher Anteil der Bewohner lebt in Städten.



Gewerkschaften und Wissenschaftler kritisierten die Pläne. Statt Menschen dorthin zu zwingen, wo sie nicht leben wollten, müsse die Regierung dafür sorgen, dass die Infrastruktur in den Städten funktioniere.