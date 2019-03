In Australien ist der rechtspopulistische Senator Anning wegen seiner islamfeindlichen Kommentare zu den Anschlägen in Christchurch angegriffen worden.

Ein Mann schlug Anning während eines Fernsehinterviews in Melbourne ein Ei auf den Kopf und lieferte sich ein Handgemenge mit dem Politiker. Der Angreifer wurde festgenommen.



Der parteilose Anning hatte nach den Anschlägen unter anderem getwittert, es gebe einen Zusammenhang zwischen solcher Gewalt und der Zuwanderung von Muslimen. Er steht wegen zahlreicher islamfeindlicher Äußerungen in Australien schon länger in der Kritik.