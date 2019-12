Im Kampf gegen die Buschbrände setzt Australien mehr und mehr die Armee ein.

Das Verteidigungsministerium teilte mit, ab sofort würden Offiziere die Feuerwehr im Bundesstaat New South Wales unterstützen. Sie sollen bei der Koordinierung der Brandbekämpfung helfen. Die australische Luftwaffe hilft bereits dabei, Löschflugzeuge zu betanken und Feuerwehrleute zu den Brandherden zu transportieren.



Normalerweise werden Australiens Streitkräfte nicht im Inland eingesetzt. In Australien herrschen zur Zeit starke Hitze und Trockenheit, was die Buschbrände zusätzlich verstärkt. Mehr als 2.000 Feuerwehrleute sind im Einsatz.