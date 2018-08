Australiens Außenministerin Bishop tritt zurück.

Die Politikerin zieht damit die Konsequenzen aus ihrer Niederlage im Kampf um den Vorsitz der Liberalen Partei. Bishop erklärte, sie habe ihre Entscheidung dem neuen Premierminister Morrison mitgeteilt. Ihren Sitz als Abgeordnete will sie behalten.



Morrison hatte sich vor zwei Tagen in der entscheidenden Abstimmung über die Nachfolge von Regierungschef Turnbull durchgesetzt. Bishop war schon vorher ausgeschieden.



In Australien ist der Vorsitzende der Regierungspartei zugleich auch Premierminister.