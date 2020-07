Von den Wald- und Buschbränden in Australien waren neuen Schätzungen zufolge mehr als doppelt so viele Tiere betroffen wie bislang angenommen.

Laut einem Bericht der Umweltschutzorganisation WWF kamen zwischen August und März etwa drei Milliarden Tiere in den Feuern um oder wurden aus ihrem Lebensraum vertrieben. Bisher waren Fachleute von 1,2 Milliarden Tieren ausgegangen. Am schlimmsten traf es dem Bericht zufolge Reptilien. Auch an den Folgen der Brände könnten dem WWF zufolge noch Tiere sterben, da ihnen Nahrungsquellen, Nistplätze und Zufluchtsorte fehlten.



Die Buschbrände wüteten von August 2019 bis März 2020 und zerstörten in Australien mehr als 12 Millionen Hektar Land.