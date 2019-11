In Australien wüten die verheerenden Buschbrände inzwischen in allen sechs Bundesstaaten.

Am stärksten betroffen sind New South Wales und Queensland. Die Millionenstadt Sydney ist in dichte Rauchwolken gehüllt. Die Gesundheitsbehörden wiesen die Schulen an, Kinder nicht ins Freie zu lassen. Bei den Buschfeuern starben bisher sechs Menschen. Der australische Ministerpräsident Morrison verteidigte unterdessen die Klimapolitik seiner Regierung. Man tue genug gegen den Klimawandel.