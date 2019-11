Bei den Buschbränden in Australien ist die Zahl der Todesopfer auf vier gestiegen.

Das teilte die Polizei im Bundesstaat New South Wales mit. Nach Dafürhalten der Behörden sind einige der vielen Feuer absichtlich gelegt worden. Zwei mutmaßliche Brandstifter wurden festgenommen. Die Flammen haben in New South Wales und im benachbarten Queensland bereits mehrere Tausend Quadratkilometer Buschland erfasst. Beide Regionen haben den Notstand ausgerufen.