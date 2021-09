Ein Erdbeben hat den Südosten Australiens erschüttert.

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte hatte es eine Stärke von 5,8. Betroffen war demnach vor allem der Bundesstaat Victoria. In Melbourne rannten Menschen in Panik auf die Straßen. Auf Bildern vom Einkaufsviertel im Zentrum der Stadt waren zahlreiche Trümmerteile auf den Straßen zu sehen. Nach Angaben von Premierminister Morrison liegen keine Berichte über größere Schäden oder schwer verletzte Menschen vor. - Das Beben ereignete sich östlich der zweitgrößten Stadt des Landes und war noch hunderte Kilometer weiter zu spüren etwa in der Hauptstadt Canberra und in Sydney.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.