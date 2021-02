Facebook hat seine Entscheidung verteidigt, in Australien das Teilen von Nachrichteninhalten zu blockieren. Ein Sprecher des US-Unternehmens erklärte, man sei im Zusammenhang mit der geplanten Reform des australischen Mediengesetzes zu diesem Schritt gezwungen worden.

Die Regierung in Canberra habe nicht eindeutig definiert, was sie unter Nachrichteninhalten verstehe. Die Regierung will erreichen, dass Facebook und Google künftig für die Verbreitung journalistischer Inhalte eine Nutzungsgebühr an australische Medienhäuser zahlen. Facebook stoppte daraufhin das Teilen journalistischer Inhalte. Das führte dazu, dass auch Warnhinweise australischer Behörden nicht mehr über das soziale Netzwerk verbreitet werden konnten - etwa zur Corona-Pandemie, Buschbränden und einer Sturzflut in Queensland.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.