In Australien sind drei Männer festgenommen worden, die nach Behördenangaben einen Terroranschlag in der Großstadt Melbourne planten.

Die Verdächtigen hätten versucht, ein halbautomatisches Gewehr zu kaufen, um damit auf einem öffentlichen Platz so viele Menschen wie möglich zu töten, hieß es. Die Beschuldigten sind den Angaben zufolge australische Staatsbürger türkischer Abstammung. Sie sympathisierten offenbar mit der Terrormiliz IS. Ihre Pässe seien vor einiger Zeit eingezogen worden, weil sie verdächtigt wurden, eine Reise in ausländische Konfliktgebiete zu planen.