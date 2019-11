In Australien befürchtet die Feuerwehr eine weitere Ausbreitung der Busch- und Waldbrände.

Leichte Regenfälle der vergangenen Tage hätten kaum etwas bewirkt, die damit verbundenen Winde fachten die Flammen dagegen weiter an, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr des Bundesstaats New South Wales im Umland von Sydney. Zahlreiche Brände seien nach wie vor außer Kontrolle.



Die Klimaforscherin Meissner von der Universität Sydney sagte im Deutschlandfunk, die Feuer stünden eindeutig im Zusammenhang mit dem Klimawandel. In der australischen Politik werde dies jedoch heruntergespielt. Ihrer Meinung nach sei die Regierung fest in der Hand der Kohlelobby.