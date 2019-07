In Australien haben hunderte Flüchtlinge gegen ihren unsicheren Aufenthaltsstatus protestiert.

Vor dem Parlament in Canberra beklagten sie, dass Australien zeitlich unbegrenzte in begrenzte Visa umgewandelt hat. Mit diesen Dokumenten ist es zum Beispiel nicht möglich, in das Heimatland zu reisen, um Verwandte zu besuchen. Nach Angaben der Hilfsorganisation Refugee Action Coalition waren unter den Teilnehmern Menschen aus dem Iran, dem Irak, Sri Lanka, Sudan und Somalia sowie Rohingyas aus Myanmar.



Die australische Regierung hatte Dauervisa für Flüchtlinge durch 3- bis 5-Jahres-Visa ersetzt, um Bootsflüchtlinge abzuschrecken. Nur Betroffene, die nicht in Schiffen nach Australien kommen, haben weiter das Recht auf ein zeitlich unbegrenztes Visum.