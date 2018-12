Rund 1.200 Asylsuchende haben die australische Regierung verklagt.

Es handelt sich um Flüchtlinge, die auf Betreiben Australiens im Inselstaat Nauru und auf der Insel Manus in Papua-Neuguinea festgehalten werden. Die Asylbewerber werfen der Regierung laut "New York Times" Folter und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Die Menschenrechts-Initiative "National Justice Project" reichte im Namen der Menschen zwei Klagen ein. Zur Begründung hieß es, die Flüchtlinge seien Opfer willkürlicher Inhaftierung. Sie erhielten keine angemessene Nahrung und medizinische Betreuung.



Vorwürfe, dass die Lebensbedingungen in den Lagern auf Nauru und Manus unmenschlich sind, gibt es schon länger. So beklagte etwa "Ärzte ohne Grenzen", dass viele Flüchtlinge auf Nauru inzwischen suizidgefährdet seien.