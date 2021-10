"Ich bin ein Fußballer, und ich bin schwul."

Mit diesen Worten hat sich der australische Spieler Josh Cavallo von Adelaide United selbst geoutet. In einem Video spricht er davon, dass er sich jahrelang für seine Sexualität geschämt habe. Er sei froh, dass er diesen Konflikt nun begraben könne, so Cavallo.



Laut BBC ist der 21-jährige Australier derzeit der einzige Profi-Fußballer weltweit, der sich zu seiner Homosexualität bekennt. In Deutschland hatte zuletzt Thomas Hitzlsperger sein Coming-Out, allerdings erst nach Ende seiner Zeit als Nationalspieler und Profi.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.