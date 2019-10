Australien muss möglicherweise vielen Rucksacktouristen, die sich ihren Urlaub im Land mit Billig-Jobs finanziert hatten, bereits gezahlte Steuern zurückerstatten.

Ein Bundesgericht in Brisbane erklärte eine Regelung für unzulässig, nach der sogenannte "Working-Holiday"-Urlauber auf ihre Einkünfte eine 15-prozentige Abgabe zahlen müssen. Die Entscheidung betrifft Reisende aus acht Ländern, darunter auch aus Deutschland.



Dem Gericht zufolge diskriminiert die Abgabe Arbeitskräfte aus Ländern, mit denen Australien Steuerabkommen geschlossen hat. Nach Informationen des australischen Senders ABC können nun etwa 75.000 Ausländer auf eine Rückzahlung hoffen. Die Steuerbehörde will prüfen, ob sie gegen das Urteil in Berufung geht.