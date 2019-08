An australischen Universitäten wird ein möglicher Einfluss ausländischer Kräfte untersucht, insbesondere aus China.

Die Regierung hat dazu eine Ermittlungsgruppe eingesetzt, in die auch Vertreter der Geheimdienste berufen wurden. Hintergrund ist die große Zahl chinesischer Studenten an australischen Hochschulen. Im Zusammenhang mit der Demokratiebewegung in Hongkong kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Vertretern dieser Bewegung und Anhängern der Zentralregierung in Peking.



Australiens Bildungsminister Tehan betonte, an den Universitäten des Landes müssten alle in der Lage sein, frei ihre Meinung zu äußern. Nach seinen Worten soll sich die Ermittlungsgruppe auch mit Cyber-Kriminalität und dem Schutz von geistigem Eigentum beschäftigen.