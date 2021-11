Nach fast 600 Tagen lockert Australien die Schließung seiner Grenzen.

Premieminister Morrison sprach von einem großen Tag für sein Land. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Regierung im März des vergangenen Jahres eine der schärfsten Grenzregelungen der Welt eingeführt. Fast alle Reisen in das Land wurden gestoppt. In den vergangenen 19 Monaten durften Australier nur mit gesonderter Erlaubnis ins Ausland reisen. Diese Auflagen wurden nun für einige Landesteile und Städte wie Sydney und Melbourne aufgehoben. Geimpfte können aus- und wieder einreisen, ohne eine 14-tätige Hotel-Quarantäne einzuhalten.



Die geänderten Reiseregeln gelten überwiegend nur für australische Staatsbürger. Über eine Million Einwohner mit ausländischen Pässen bleiben damit weiterhin ohne Möglichkeit, Freunde und Verwandte in anderen Ländern zu besuchen. Auch werden Touristen nur in Ausnahmefällen ins Land gelassen.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.