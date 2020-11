In Australien haben die Bundesstaaten Victoria und New South Wales nach 138 Tagen ihre wegen der Corona-Pandemie geschlossene gemeinsame Grenze wieder geöffnet.

Einwohner der beiden bevölkerungsreichsten Regionen des Landes können erstmals seit dem 8. Juli wieder quarantänefrei reisen. In Sydney wurde gefeiert, als nach mehr als vier Monaten die erste Maschine aus Melbourne landete. Zwei Dutzend weitere Flugzeuge sollten im Laufe des Tages folgen. Vor der Pandemie war die Verbindung eine der meistgenutzten Flugrouten der Welt. In Australien mit seinen 25 Millionen Einwohnern wurden aufgrund strenger Maßnahmen bislang nur rund 27.800 Fälle registriert. Mehr als 900 Menschen sind in Verbindung mit dem Corona-Virus gestorben.

